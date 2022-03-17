«Хотели стереть с лица земли»: в Сербии день памяти жертв погромов в Косово

Сегодня в Сербии вспоминают жертв погромов и этнической чистки на территории Косово и Метохии, которые были проведены албанскими экстремистами в отношении сербского населения с молчаливого одобрения международного сообщества. Как считает директор Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, эта дата стала несмываемым пятном позора для всего мира.

За три дня в 2004 году были этнически зачищены девять городов: 19 человек погибли от рук албанских экстремистов, 4 012 сербов были изгнаны из своих жилищ, было уничтожено 935 сербских зданий, среди которых есть больницы и школы. Во время погромов были сожжены 35 монастырей и храмов, в том числе объект культурного наследия ЮНЕСКО – церковь Богородицы Левишкой.

Как отметил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии, от косовских сербов тогда отвернулись даже власти в Белграде. «Поэтому сегодня сербы Косово и Метохии благодарны Александру Вучичу – единственному президенту, который на весь мир заявил, что более не допустит притеснения, гонения и издевательств над сербским народом», – констатировал он.

При этом Петкович подчеркнул, что за 18 лет никто не понес наказание за преступления против сербского народа. «Сербия не отступится от закона и правды и продолжит добиваться её торжества. У них [албанцев] была идея не просто изгнать сербский народ, но и стереть все следы его существования в Косово и Метохии», – заявил Петар Петкович.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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