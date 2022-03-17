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Четверг, 17 марта 2022, 17:21 мск

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Запад готовит в Сербии «цветную революцию»

Запад ведет подготовку к «цветной революции» в Сербии. Об этом заявил депутат Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович, комментируя высказывания аналитиков фонда Jamestown о необходимости свержения близких к Москве властей, как это сделали украинцы.

«Настораживает появившаяся в западных либеральных кругах [соответствующая] риторика. Ее цель – давление и угрозы руководству Сербии, а также подготовка определённых политических структур в стране к началу Майдана в Белграде», – сказал Джуканович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Сербия обязана защищать свои национальные интересы, соблюдать военный нейтралитет, и любую попытку инициирования гражданских столкновений она должна жёстко пресечь», – подчеркнул политик.

Ранее о попытках дестабилизировать Сербию заявил также президент страны Александр Вучич. По его словам, на фоне успешного сотрудничества Белграда и Москвы страны Балканского региона хотят, чтобы всемирный кризис уничтожил Сербию. «Мы в тяжёлой ситуации. Меня называют «малым Путиным» региона, они готовы весь Запад настроить против Сербии», – подчеркнул Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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