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Четверг, 24 марта 2022, 15:08 мск

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Посол РФ в Сербии: Белград выдержит давление Запада

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

Запад будет усиливать давление на Белград, пытаясь сделать из Сербии врага России, но балканское государство продолжит самостоятельную политику. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Сербия – одна из немногих стран, которые в условиях давления ведут самостоятельную политику. Оно будет только нарастать, потому что Западу нужен ещё один противник России. Тут есть и моральный аспект: таким образом они бы оправдали агрессию НАТО [против Югославии] 1999 года, показав, что «всегда на стороне истины», – пояснил дипломат, слова которого цитирует «Балканист.ру».

В то же время Боцан-Харченко подчеркнул, что Белград вряд ли в дальнейшем откажется от самостоятельной политики. «Опираясь на свои контакты с сербским руководством и на заявления президента Сербии Александра Вучича, думаю, что Белград не присоединится к санкциям против России. Это и есть самое конкретное из возможных доказательств самостоятельного политического курса Сербии», – указал он, отметив, что неприсоединение Сербии к санкциям против РФ делает возможным дальнейшее развитие отношений двух стран.

Сегодня, 24 марта, в 23-ю годовщину начала бомбардировок Югославии, посол России в Белграде почтит память жертв агрессии Североатлантического альянса.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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