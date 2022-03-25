Президент Сербии: «премьер-министр» Косово уничтожил Брюссельские соглашения

«Премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти уничтожил Брюссельские соглашения с Белградом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя начавшиеся в Приштине репрессии в отношении представителей сербского народа, которые приняли участие в недавней встрече с главой сербского государства, передает «Балканист.ру».

В частности, уволена председатель Основного суда в Косовской Митровице Лильяна Стеванович. Готовится увольнение всех представителей сербского народа, которые служат в органах «власти» Приштины. Президент Сербии назвал действия косовского руководства «нападением на мир».

«Альбин Курти («премьер-министр» Косово) уничтожил Брюссельские соглашения. Из-за него и из-за тех, кто ему потакает, Брюссельские соглашения больше не существуют. Это нападение на сербов. Мы предупреждаем: Сербия свой народ не оставит», – заявил Вучич.

Стоит отметить, что провокация Приштины произошла накануне намеченных на 25 марта мирных протестов косовских сербов, которые требуют от косовских «властей» открыть избирательные участки на территории самопровозглашенной республики 3 апреля, чтобы сербское население Косово смогло реализовать свои гражданские права и проголосовать на президентских и парламентских выборах Сербии. В случае отказа Приштины Белград готов обеспечить косовским сербам возможность воспользоваться правом голоса на территории центральной Сербии, как это происходило во время январского референдума. Эти вопросы обсуждались на заседании Совета национальной безопасности в Белграде. В нем приняли участие представители косовских сербов, которых приштинское руководство начало изгонять из органов местного самоуправления и судебной системы.

Напомним, согласно Брюссельским соглашениям 2013 года, полицейские подразделения и судебные органы районов Косово, где проживают преимущественно сербы, должны быть полностью интегрированы в единую косовскую систему.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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