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Пятница, 25 марта 2022, 14:06 мск

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Приштина направила спецназ к месту проведения митингов косовских сербов

Фото: официальный сайт «МИД Косово»

Бронетехника косовского спецназа ROSU выдвинулась в направлении военной базы «Бельведер» в Южной Митровице, что обычно предваряет прибытие приштинских силовиков на север Косово и Метохии, где проживает преимущественно сербское население, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что сегодня в полдень (14:00 по московскому времени) косовские сербы в Митровице и Грачанице планируют выйти на мирные митинги с требованием к приштинским «властям» открыть на территории края избирательные участки для голосования 3 апреля на сербских президентских и парламентских выборах.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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