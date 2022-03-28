российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 марта 2022, 13:11 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Премьер-министр Сербии: официальный Белград занял принципиальную позицию

Архив. Фото: официальный сайт правительства Сербии

Официальный Белград занял принципиальную позицию, которая предполагает отказ от поддержки антироссийских санкций и защиту собственных национальных интересов. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

«Я знаю, что в прошлом нередко принимались решения, удобные Западу, но Сербия больше не та страна», – подчеркнула она, отвечая на вопрос о возможности присоединения Сербии к антироссийским санкциям, передает «Балканист.ру».

Премьер-министр выразила уверенность, что 3 апреля на президентских, парламентских и местных выборах граждане выберут путь в будущее, а не в прошлое, и окажут поддержку правящей Сербской прогрессивной партии, обладающей ясным и конкретным планом развития государства.

При этом Брнабич заверила, что правительство, как и в условиях пандемии коронавируса, оперативно предприняло меры по защите населения во время нового экономического кризиса. «Благодаря молниеносной реакции президента Вучича мы пополнили запасы и максимально подготовленно реагируем на проблемы», – сказала премьер-министр Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Приштина направила спецназ к месту проведения митингов косовских сербов / «США и НАТО не вправе судить ни одно государство»: Китай напомнил о преступлениях западной «демократии» / Президент Сербии: «премьер-министр» Косово уничтожил Брюссельские соглашения / Забыли? Захарова напомнила, кто и когда разрушил фундамент европейской безопасности / Черногория запретила сербским солдатам почтить память первой жертвы агрессии НАТО / Кремль подтвердил: для Москвы газовые интересы Сербии остаются в приоритете / Посол РФ в Сербии: Белград выдержит давление Запада / «Одним злом на свете меньше» – сербские политики о смерти Мадлен Олбрайт

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, Сербия,