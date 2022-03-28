Премьер-министр Сербии: официальный Белград занял принципиальную позицию

Официальный Белград занял принципиальную позицию, которая предполагает отказ от поддержки антироссийских санкций и защиту собственных национальных интересов. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

«Я знаю, что в прошлом нередко принимались решения, удобные Западу, но Сербия больше не та страна», – подчеркнула она, отвечая на вопрос о возможности присоединения Сербии к антироссийским санкциям, передает «Балканист.ру».

Премьер-министр выразила уверенность, что 3 апреля на президентских, парламентских и местных выборах граждане выберут путь в будущее, а не в прошлое, и окажут поддержку правящей Сербской прогрессивной партии, обладающей ясным и конкретным планом развития государства.

При этом Брнабич заверила, что правительство, как и в условиях пандемии коронавируса, оперативно предприняло меры по защите населения во время нового экономического кризиса. «Благодаря молниеносной реакции президента Вучича мы пополнили запасы и максимально подготовленно реагируем на проблемы», – сказала премьер-министр Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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