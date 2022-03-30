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Среда, 30 марта 2022, 10:59 мск

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Спикер парламента Сербии: Белград готов стать посредником на переговорах Москвы и Киева

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Белград готов выступить в роли посредника в переговорах России и Украины, если стороны выразят такое желание. Об этом сообщил и.о. председателя парламента Сербии Ивица Дачич, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что в Кремле могут рассмотреть такой вариант.

«Мой друг, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно в интервью сербским журналистам позитивно высказался о такой возможности, что для меня очень ценно. Сербия готова в любой момент предложить свои добрые дипломатические услуги и дружественные отношения этим государствам [России и Украине], если они пожелают их задействовать», – цитирует Дачича «Балканист.ру».

Спикер сербского парламента подтвердил, что Белград не будет присоединяться к антироссийским санкциям. По его словам, Сербия в статусе страны-кандидата на вступление в ЕС не обязана согласовывать свою внешнюю политику с европейской. «Тем более что мы считаем такое решение [санкции против РФ] вредоносным для нашей страны. Мы находились под санкциями в 90-х, и знаем, что такой способ давления не функционирует. Речь идёт о наших государственных интересах, так как Россия является братским государством, с которым у нас налажены исключительно развитые отношения в разных сферах», – подчеркнул он.

Ранее, 28 марта, глава МИД РФ заявил в интервью сербским журналистам, что РФ готова рассмотреть Белград в качестве площадки для проведения переговоров делегаций Москвы и Киева.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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