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Среда, 30 марта 2022, 12:08 мск

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В Конго после обстрела вертолета погибли офицеры армий Сербии и России

Фото: официальный сайт Минобороны РФ

В Конго в результате обстрела вертолета миротворческой миссии ООН погибли шесть человек, в том числе подполковник Вооруженных сил России Алексей Мизюра и подполковник Армии Сербии Деян Станоевич, передает «Балканист.ру».

Старший группы российских военных наблюдателей при миссии ООН по стабилизации в ситуации в Конго (МООНСДРК) подполковник Мизюра был единственным гражданином РФ, который находился в вертолете.

Подполковник Станоевич в составе миротворческой миссии ООН в Конго находился с 24 октября 2021 года. «Армия Сербии потеряла доблестного военного, искусного командира и эксперта. Во время богатой военной карьеры Деян Станоевич был неоднократно награждён и отмечен благодарностями. У него остались супруга и двое детей. Министерство обороны и Вооруженные силы Сербии предпринимают всё необходимое, чтобы доставить тело подполковника Станоевича на родину», – говорится в сообщении сербского оборонного ведомства.

Глава Минобороны Сербии Небойша Стефанович и начальник Генерального штаба ВС страны генерал Милан Мойсилович выразили соболезнования семье погибшего.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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