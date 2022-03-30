Сербия не будет выполнять требования посольства Украины о запрете буквы «Z». Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, подчеркнув, что «не станет частью антирусской истерии, к которой мог бы присоединиться только последователь Степана Бандеры, но никак не серб-антифашист».

«Я знаю, что на Украине есть практика запрета использования русского языка и демонстрации национальных символов других народов. В Сербии это невозможно, и поэтому я не понимаю, что имеет в виду посольство Украины, когда требует от нас убрать буквы или интерпретировать их именно так, как уважаемое посольство того хочет», – заявил Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава МВД также обратил внимание, что в балканском регионе есть другие государства, которые «любят менять язык и значение слов», и посоветовал представителям Украины обращаться к ним. «Они, к тому же, отправляют добровольцев в вашу страну. Видимо, уже подзабыли похожую экскурсию в Сталинград во время Второй мировой войны. Кто не помнит ошибки, проживает их заново», – констатировал Вулин, отметив, что не припомнит прямого официального осуждения украинской стороной агрессии НАТО в отношении Югославии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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