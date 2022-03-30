МВД: В Сербии готовятся провокации во время президентских и парламентских выборов

В Сербии на предстоящих 3 апреля президентских, парламентских и местных выборах планируются провокации со стороны оппозиционных политических партий, которым оказывают поддержку иностранные спецслужбы. Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

«По имеющейся у нас информации, они попытаются ворваться на избирательные участки, разбить урны и предъявить фальсифицированные избирательные бюллетени. Они будут организованы и подготовлены к этому. Ряд спецслужб из соседних с нами стран им в этом существенно помогут», – цитирует Вулина «Балканист.ру».

Министр также уточнил, что МВД располагает списками провокаторов, которые планируют проникнуть в Сербию, чтобы помешать проведению выборов. «Предупреждаем тех, кто это организовал и планирует осуществить. Нам известны ваши планы, как всё организовано и кто должен прийти вам на помощь. Для вас будет гораздо лучше от всего этого отказаться… Мы знаем, что вы готовите и что нас ждет. Не сомневайтесь, мы готовы защищать волеизъявление сербских граждан и конституционный порядок в стране», – подчеркнул Вулин.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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