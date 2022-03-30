российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 30 марта 2022, 17:38 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

МВД: В Сербии готовятся провокации во время президентских и парламентских выборов

В Сербии на предстоящих 3 апреля президентских, парламентских и местных выборах планируются провокации со стороны оппозиционных политических партий, которым оказывают поддержку иностранные спецслужбы. Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

«По имеющейся у нас информации, они попытаются ворваться на избирательные участки, разбить урны и предъявить фальсифицированные избирательные бюллетени. Они будут организованы и подготовлены к этому. Ряд спецслужб из соседних с нами стран им в этом существенно помогут», – цитирует Вулина «Балканист.ру».

Министр также уточнил, что МВД располагает списками провокаторов, которые планируют проникнуть в Сербию, чтобы помешать проведению выборов. «Предупреждаем тех, кто это организовал и планирует осуществить. Нам известны ваши планы, как всё организовано и кто должен прийти вам на помощь. Для вас будет гораздо лучше от всего этого отказаться… Мы знаем, что вы готовите и что нас ждет. Не сомневайтесь, мы готовы защищать волеизъявление сербских граждан и конституционный порядок в стране», – подчеркнул Вулин.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Сербия оказалась перед угрозой антироссийских санкций ЕС / Глава МВД Сербии прокомментировал требование посольства Украины о запрете буквы «Z» / В Конго после обстрела вертолета погибли офицеры армий Сербии и России / Спикер парламента Сербии: Белград готов стать посредником на переговорах Москвы и Киева / Позор! Президент Сербии оценил западную «отмену» русской культуры / МВД Сербии выступило с опровержением украинского фейка о «сербской снайперше» / Лавров: Белград может стать переговорной площадкой Москвы и Киева / Премьер-министр Сербии: официальный Белград занял принципиальную позицию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Выборы, Политика, Сербия,