Президентские и парламентские выборы в Сербии: прогноз социологов

На предстоящих 3 апреля президентских и парламентских выборах в Сербии большинство избирателей готовы поддержать действующего главу государства Александра Вучича и его Сербскую прогрессивную партию. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного агентством IPSOS, передает «Балканист.ру».

Как следует из итогов опроса, Вучич может победить уже в первом туре президентских выборов с результатом 60,1% голосов, что позволит действующему главе государства значительно опередить своих оппонентов и сохранить за собой пост лидера страны. Второе место, вероятно, достанется представителю объединённой оппозиции Здравко Поношу. Его готовы поддержать 16,4% граждан Сербии. Остальные кандидаты на должность президента страны не набирают больше 5,5% голосов.

Согласно результатам опроса IPSOS, на выборах в парламент Сербии будет лидировать коалиция, сформированная Сербской прогрессивной партией под лозунгом «Александр Вучич – Вместе мы можем все», с поддержкой 51,4% избирателей.

Оппозиционная коалиция «Мариника Тепич – Объединенные за победу Сербии» может рассчитывать на 13,8% голосов. Союз Социалистической партии Сербии и «Единой Сербии» «Ивица Дачич – премьер Сербии» – на третьем месте с 8,5% поддержки избирателей. Следом с небольшим отрывом идут «Мы должны» (4,5%), «Надежда» (4,2%) и «Заветники» (3,4%). Трехпроцентный порог прохождения в парламент могут преодолеть также движения, объединившиеся вокруг «Суверенистов» и «Дверей».

Агентство IPSOS полагает, что в среднем явка составит 58,7% от общего числа избирателей. Опрос проводился среди 3 628 граждан центральной Сербии без учета жителей Косово и Метохии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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