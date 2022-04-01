Угроза «майдана»: МВД Сербии готовится к беспорядкам после президентских и парламентских выборов

Политическая оппозиция в Сербии, которая получает финансирование от западных структур, намерена устроить «майдан». Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Глава МВД предупредил, что после президентских, парламентских и местных выборов, которые пройдут 3 апреля, оппозиционные силы готовятся устроить беспорядки под предлогом оспаривания результатов голосования.

«Это философия «майдана». Да, нам готовят уличные столкновения, но не столько из-за результатов выборов, сколько из-за того, что [президент Сербии] Александр Вучич отказался поддерживать санкции против России, отказался от вступления в военные блоки и жёстко защищает военный нейтралитет Сербии. Наша независимость стоит того, чтобы за неё бороться. Да, нам хотят устроить «майдан», – сказал Вулин.

Ранее глава МВД Сербии сообщил, что в ходе голосования 3 апреля на президентских, парламентских и местных выборах планируются провокации со стороны оппозиционных политических партий, которым оказывают поддержку иностранные спецслужбы. «По имеющейся у нас информации, они попытаются ворваться на избирательные участки, разбить урны и предъявить фальсифицированные избирательные бюллетени. Они будут организованы и подготовлены к этому. Ряд спецслужб из соседних с нами стран им в этом существенно помогут», – отмечал он.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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