Предпринимательский бум: в Сербии граждане РФ массово открывают новые компании

В Сербии наблюдается российский предпринимательский бум: после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине граждане РФ открыли в балканской стране 323 фирмы, передает «Балканист.ру» со ссылкой на портал VOICE.

Как сообщается, компании, которые россияне открыли после 24 февраля, составляют 25% от общего числа всех действующих юридических лиц, зарегистрированных в Сербии гражданами России. В марте в стране появлялось в среднем по девять фирм с российскими владельцами в день, а 25 марта был установлен рекорд – открылась 51 компания.

Примечательно, что более половины зарегистрированных компаний специализируются на программировании в сфере информационных технологий.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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