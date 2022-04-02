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Суббота, 2 апреля 2022, 20:58 мск

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Предпринимательский бум: в Сербии граждане РФ массово открывают новые компании

Архив. Фото: официальный сайт Совета Федерации РФ

В Сербии наблюдается российский предпринимательский бум: после начала спецоперации Минобороны РФ на Украине граждане РФ открыли в балканской стране 323 фирмы, передает «Балканист.ру» со ссылкой на портал VOICE.

Как сообщается, компании, которые россияне открыли после 24 февраля, составляют 25% от общего числа всех действующих юридических лиц, зарегистрированных в Сербии гражданами России. В марте в стране появлялось в среднем по девять фирм с российскими владельцами в день, а 25 марта был установлен рекорд – открылась 51 компания.

Примечательно, что более половины зарегистрированных компаний специализируются на программировании в сфере информационных технологий.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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