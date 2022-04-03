Президентские и парламентские выборы в Сербии: лидер страны Александр Вучич проголосовал на избирательном участке

Сегодня в Сербии проходят президентские, парламентские и местные выборы. Президент страны Александр Вучич проголосовал на избирательном участке в детском саду «Никола Тесла – наука ради жизни», передает «Балканист.ру».

Глава государства возглавляет список правящей Сербской прогрессивной партии и коалиции «Александр Вучич – Вместе можем всё».

На данный момент проголосовали также премьер-министр Сербии Ана Брнабич и спикер сербского парламента, лидер сербских социалистов Ивица Дачич.

8 255 избирательных участков открыты до 20:00. Косовским сербам обеспечена возможность проголосовать на территории центральной Сербии, куда они прибывают на автобусах через переход Яринье на административной линии разграничения с самопровозглашенной республикой Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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