российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 3 апреля 2022, 13:34 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Скандал на выборах в Сербии: члены избиркома устроили потасовку

На выборах в Сербии произошёл скандал: в городе Нови-Пазар на избирательном участке №77, расположенном в школе «Братство», двое членов избиркома устроили потасовку. Об этом сообщил председатель Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии Владимир Димитриевич, уточнив, что участок для голосования в результате этого инцидента не был своевременно открыт для голосования.

Как пишет «Балканист.ру», на этом участке было зафиксировано нарушение режима предвыборной тишины: не были скрыты находящиеся в 50 метрах от места голосования билборды с политической агитацией.

Глава РИК пояснил, что в ситуацию вмешалась полиция, и после составления протокола о происшествии этот избирательный участок начнёт свою работу.

Согласно предварительным данным, явка на 9:00 составила 5,1% от общего числа избирателей. Граждане Сербии выбирают президента и парламент, а также представителей в местные органы власти.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Президентские и парламентские выборы в Сербии: лидер страны Александр Вучич проголосовал на избирательном участке / Предпринимательский бум: в Сербии граждане РФ массово открывают новые компании / Угроза «майдана»: МВД Сербии готовится к беспорядкам после президентских и парламентских выборов / Президентские и парламентские выборы в Сербии: прогноз социологов / Взрыв метана на шахте в Сербии: 8 горняков погибли, 20 – получили ранения / Россия как гарант территориальной целостности Сербии: без Москвы Запад окончательно «съест» Косово / Президент Сербии назвал ложью «планы» поддержать антироссийские санкции после завершения выборов / Президент Вучич: Сербия вышла на новый уровень развития

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Сербия,