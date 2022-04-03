Скандал на выборах в Сербии: члены избиркома устроили потасовку

На выборах в Сербии произошёл скандал: в городе Нови-Пазар на избирательном участке №77, расположенном в школе «Братство», двое членов избиркома устроили потасовку. Об этом сообщил председатель Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии Владимир Димитриевич, уточнив, что участок для голосования в результате этого инцидента не был своевременно открыт для голосования.

Как пишет «Балканист.ру», на этом участке было зафиксировано нарушение режима предвыборной тишины: не были скрыты находящиеся в 50 метрах от места голосования билборды с политической агитацией.

Глава РИК пояснил, что в ситуацию вмешалась полиция, и после составления протокола о происшествии этот избирательный участок начнёт свою работу.

Согласно предварительным данным, явка на 9:00 составила 5,1% от общего числа избирателей. Граждане Сербии выбирают президента и парламент, а также представителей в местные органы власти.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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