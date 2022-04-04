Коалиция «Александр Вучич – Вместе мы можем все» победила на выборах в Белграде

Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента страны Александра Вучича победила на местных выборах в Белграде, получив поддержку 38,1% избирателей, передает «Балканист.ру» со ссылкой на данные независимой миссии наблюдателей CRTA.

На втором месте с 21,3% голосов оказался партийный список прозападной оппозиции «Владета Янкович – Объединенные за победу Белграда». Замыкает тройку лидеров коалиция «Мы должны», заручившись поддержкой 10,8% граждан, принявших участие в голосовании.

Блок Социалистической партии Сербии Ивицы Дачича и «Единой Сербии» набрал 6,9% голосов. Партийный список «Милош Йованович – Надежда за Белград» получил поддержку 6,3% избирателей.

Кроме того, трехпроцентный барьер для прохождения в столичный парламент удалось преодолеть партии «Заветники» (3,5%) и коалиции движений «Двери» и ПОКС (3,4%).

По данным CRTA, явка на местных выборах в Белграде составила 57,3%.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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