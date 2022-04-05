Кризис на Украине помог сербским правым вернуться в парламент

Выступая перед журналистами в избирательном штабе в ночь после выборов 3 апреля, президент Сербии Александр Вучич отметил очевидное «поправение» политического спектра страны. По его словам, это стало прямым следствием украинского кризиса. Совокупно правые получили почти 15%, что по меркам Сербии неожиданно много, подчеркнул в колонке для «Независимой газеты» глава Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

По итогам обработки 90% бюллетеней Вучич получает на президентских выборах 59% голосов, его ближайший преследователь, кандидат от «Объединенной оппозиции» Здравко Понош, – 17%. Третьим к финишу пришел лидер коалиции правых партий «Национально-демократическая альтернатива» Милош Йованович с 6%, а следом за ним вплотную идут кандидаты от других правых политических сил: лидер движения «Двери» Бошко Обрадович (4,4%) и кандидат от партии «Заветники» Милица Джурджевич-Стаменковски (4,2%). Похожие результаты получают и их партии.

Специально сниженный к предыдущим парламентским выборам с 5 до 3% проходной барьер не помог тогда представителям правых в лице Сербской радикальной партии сохранить свое представительство в Скупщине (парламенте) Сербии. Зато спустя два года сделал возможным прохождение как минимум трёх правых политических сил, отмечает эксперт.

«На место «олдскульных» радикалов идеолога сербского национализма Воислава Шешеля пришло новое поколение национал-патриотов. Наиболее интересный из них, пожалуй, ученик Воислава Коштуницы профессор Милош Йованович – 45-летний интеллектуал-франкофон. Он получил в свое время осколки Демократической партии Сербии под сомнительным брендом «Метла-2020» и проиграл прошлые выборы. Но вот теперь добился почетного третьего места», – пишет Олег Бондаренко.

Пять лет назад, 2 апреля 2017-го, Александр Вучич, занимавший тогда кресло премьер-министра, получил 55% голосов в первом туре президентских выборов. Его ближайший преследователь, бывший уполномоченный по правам человека Саша Янкович, смог набрать около 16%. Что характерно, третью строчку на тех выборах занял комик Лука Максимович, известный своей сатирической ролью вымышленного политика под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый – фрик-вариант Владимира Зеленского, поддержанный протестным электоратом. За Максимовича, шедшего под лозунгом «Нищие наносят ответный удар», тогда проголосовали 9,4% сербских избирателей.

Белград, Олег Хавич

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