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Вторник, 5 апреля 2022, 19:13 мск

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Глава МВД Сербии об уверенной победе президента Вучича: в Европе нет второго такого же государственного деятеля

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

Победа действующего президента Сербии Александра Вучича на выборах главы государства стала исторической. Об этом заявил министр внутренних дел страны, лидер Движения социалистов Александр Вулин, обратив внимание, что избирательная кампания была действительно демократической и прошла без серьезных нарушений.

«В Европе нет второго такого же государственного деятеля, каким является Александр Вучич, обладающий 60-процентной поддержкой населения. Никто в сегодняшних условиях не может похвалиться тем, что с победой его поздравляют и Путин, и Макрон», – констатировал Вулин, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как считает глава МВД, Вучичу стоит остаться на посту председателя Сербской прогрессивной партии, которая также одержала убедительную победу на парламентских выборах. Ранее президент выразил желание покинуть должность главы самой крупной политической силы Сербии. «Решение, безусловно, принимать ему, а граждане свое слово уже сказали. Считаю, что Сербская прогрессивная партия с Вучичем во главе обладает большими возможностями для сохранения единства сербского народа, нежели с каким-либо другим лидером», – пояснил Вулин.

3 апреля в Сербии прошли выборы всех уровней, по итогам которых Вучич был переизбран на второй президентский срок в первом туре с поддержкой 58,59% избирателей. Его Сербская прогрессивная партия с коалиционными партнерами осталась правящей силой, набрав 42,97% голосов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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