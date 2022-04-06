Президенты России и Сербии подтвердили настрой на продолжение стратегического сотрудничества

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич подтвердили настрой на развитие стратегического сотрудничества государств и условились о продолжении личных контактов. Об этом стало после сегодняшних телефонных переговоров.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора Путин поздравил сербского лидера с убедительной победой на президентских выборах 3 апреля, а также с успехом возглавляемой им Сербской прогрессивной партии на внеочередных парламентских выборах.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-сербского стратегического партнёрства, расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики», – уточнили в Кремле.

В то же время в ходе переговоров был проведён обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, включая ситуацию в Косово. По просьбе президента Сербии глава российского государства проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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