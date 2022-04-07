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Четверг, 7 апреля 2022, 17:13 мск

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Сербская оппозиция грозит протестами: требует перевыборы в Белграде

Фото: mediaportal.rs

Представители сербской оппозиции потребовали назначить перевыборы в органы местной власти Белграда. В частности, с таким заявлением выступила лидер избирательного списка «Объединенные за победу Сербии» Мариника Тепич. По ее словам, в противном случае будет организован потребовала массовый протест.

«То, что произошло в Белграде, значит, что граждане хотят смены власти. У нас политический кризис, никто не получил большинства голосов. До конца года необходимо провести перевыборы, если их не будет, выходим на протесты», – заявила Тепич, слова которой цитирует «Балканист.ру».

На выборах в Скупщину Белграда правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) получает 48 из 110 мест (39,1%). Для формирования парламентского большинства необходимо создание коалиции с Социалистической партией, у которой 8 мандатов.

«Объединенные за победу Сербии» получили 26 мест в белградском парламенте (20,1%).

В случае проведения повторных выборов на отдельных участках, где были выявлены нарушения, у оппозиции в случае ее реального объединения появится шанс получить большинство в органах местного самоуправления Белграда.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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