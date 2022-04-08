Президент Сербии требует от НАТО объяснений после появления военного истребителя вблизи гражданского лайнера AirSerbia

Президент Сербии Александр Вучич намерен потребовать объяснений от НАТО после появления военного самолета Североатлантического альянса вблизи гражданского лайнера авиакомпании AirSerbia, выполнявшего рейс по маршруту Белград – Москва.
Сербский лидер пояснил, что «это был военный истребитель». «Похож на Phantom-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне контроля оказался один из натовских самолётов, о котором Россия нас корректно предупредила, чтобы не подвергать опасности наших пассажиров», – уточнил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».
Как считает президент, эта ситуация свидетельствует о масштабном давлении, которое оказывается на официальный Белград, который отказался поддерживать антироссийские санкции.
«Мы узнаем, кто тут строит из себя самого умного, угрожая истребителем рейсу гражданской авиации», – указал Вучич.
Белград, служба информации РИА «Новый День»
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