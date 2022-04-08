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Пятница, 8 апреля 2022, 10:51 мск

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Президент Сербии требует от НАТО объяснений после появления военного истребителя вблизи гражданского лайнера AirSerbia

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич намерен потребовать объяснений от НАТО после появления военного самолета Североатлантического альянса вблизи гражданского лайнера авиакомпании AirSerbia, выполнявшего рейс по маршруту Белград – Москва.

Сербский лидер пояснил, что «это был военный истребитель». «Похож на Phantom-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне контроля оказался один из натовских самолётов, о котором Россия нас корректно предупредила, чтобы не подвергать опасности наших пассажиров», – уточнил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как считает президент, эта ситуация свидетельствует о масштабном давлении, которое оказывается на официальный Белград, который отказался поддерживать антироссийские санкции.

«Мы узнаем, кто тут строит из себя самого умного, угрожая истребителем рейсу гражданской авиации», – указал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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