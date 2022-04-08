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Пятница, 8 апреля 2022, 10:51 мск

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Шантаж санкциями: президент Сербии объяснил голосование об исключении России из Совета по правам человека ООН

Фото: официальный сайт президента Сербии

Официальный Белград поддержал исключение России из Совета по правам человека ООН, поскольку оказался объектом шантажа со стороны западных стран. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Над Сербией нависает «ядерный удар» в виде санкций против страны», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Вучич подчеркнул, что Сербия до сих пор остаётся единственной в Европе страной, которая не ввела санкции против России, не национализировала имущество российских компаний и не угрожала семьям российских госслужащих.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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