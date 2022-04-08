Эксперты: Сербия остается главным союзником России в Европе

Голосование Сербии в Организации объединенных наций о приостановке членства России в Совете по правам человека нельзя расценивать как предательство – Белград идет на уступки Западу только в непринципиальных для Москвы вопросах. Как пояснили в комментарии порталу «Балканист.ру» российские эксперты Олег Бондаренко и Никита Бондарев, Сербия была и останется главным союзником России в Европе.

«Надо понимать, что президент Сербии [Александр] Вучич идет на компромиссы с Западом в малом, но не идет на компромиссы в главном. Он и сразу после начала спецоперации на Украине заявил, и сейчас заявляет, что Сербия не присоединится к антироссийским санкциям», – отметил глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Как считает политолог, голосование Сербии в ООН не подрывает основу прочных экономических отношений с Россией. «Сербия остается единственной европейской страной, обеспечивающей прямое авиасообщение с Москвой, несмотря на то, что каждый второй рейс «минируется». На этой неделе было «минирование» белградского аэропорта, а вчера случилась непонятная история с сопровождением гражданского самолета, выполнявшего рейс Белград – Москва, неопознанным истребителем одной из стран НАТО над территорий Латвии. Несмотря на это, авиасообщение будет продолжено», – указал Бондаренко.

Как напомнил эксперт, Вучич ранее публично заявил, что ни российский народ, ни его культурное наследие никогда не будут подвергаться остракизму в Сербии, которая сохранит традиционные отношения с Россией. «Самое главное, что российская собственность в Сербии находится в безопасности. Русские в Сербии – самые любимые гости. 80% населения Сербии поддерживает позицию России по спецоперации. Не надо разгонять страхи по поводу того, что Сербия может изменить свою позицию. Да, в деталях, символически важных для Запада, Сербии приходится идти у него – у ЕС и США – на поводу, но она не введет санкции против России», – подчеркнул Бондаренко.

Его коллега, кандидат исторических наук Никита Бондарев со своей стороны отметил, что Сербия остается, пожалуй, единственным союзником России в Европе, и это дается ей дорогой ценой. «Сербия маленькая. Это не Китай и не Россия, она со всех сторон окружена странами, входящими в блок НАТО. При этом Вучич старается выдерживать выгодную Сербии политическую линию. Я думаю, что Сербия и в дальнейшем не присоединится к санкциям против России. У Вучича есть чисто техническое оправдание этому: только что прошли выборы, и правительство новое не назначено. А правительство по закону они могут утверждать аж до августа», – пояснил он.

Бондарев обратил внимание, как искусно президент Сербии лавирует в сложных обстоятельствах. «В вопросах не столь существенных он вынужден идти на уступки Западу. Например, в ситуации с голосованием за приостановление членства России в этом ООНовском комитете. На фоне всего прочего, что сейчас с Россией происходит, приостановление членства – далеко не самый серьезный удар. Я думаю, мы его вообще не почувствуем», – заключил эксперт.

Напомним, накануне заседания Совета ООН по правам человека сербский лидер провел содержательный разговор с главой РФ Владимиром Путиным, а после голосования заявил о том, что Сербия планировала воздержаться, но ей угрожали санкциями.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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