Грубая провокация: Сербию пытаются обвинить в угрозах в адрес члена ПАСЕ, разоблачившего преступления Армии освобождения Косово

В Сербии назвали абсурдом и категорически опровергли заявления о якобы существующей угрозе жизни для докладчика Совета Европы Дика Марти, который разоблачил преступления Армии освобождения Косово. Как считает председатель парламентского комитета по делам Косово и Метохии Милован Дрецун, реальная опасность для Марти может исходить только от косовских сепаратистов, которых он отправил под трибунал, тогда как Белград ему очень благодарен.

В 2010 году Марти выступил с докладом для Совета Европы, в котором были приведены факты преступлений Армии освобождения Косово, в том числе сведения о торговле органами сербских жертв во время вооружённого конфликта 1990-х годов. На основе этих данных был арестован «экс-президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, передает «Балканист.ру».

Комментируя обвинения в адрес Сербии об угрозах Дику Марти, председатель парламентского комитета по делам Косово и Метохии Милован Дрецун назвал подобные заявления провокацией. «Это грубая провокация. Те, кто заинтересован в устранении Дика Марти, – это те же самые люди, что фигурировали в его докладе как преступники. А также те, кто, как Альбин Курти (нынешний «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово), боится, что правда о тех событиях станет известна миру. Мы, наоборот, благодарны Дику Марти за храбрость и приглашаем его в Белград, чтобы обменяться информацией», – подчеркнул он.

Дрецун также обратил внимание, что сведения об угрозах всплыли в швейцарских СМИ – в стране, где албанская диаспора является одной из самых крупных в мире. «Меня поражает наивность швейцарских служб безопасности, которые могли поверить в подобное», – заявил Дрецун.

Как считает международный адвокат Горан Петрониевич, жизни члена Парламентской Ассамблеи Совета Европы могут угрожать албанские или британские спецслужбы. «Это операция «под чужим флагом» – когда поражают своих, а обвиняют в этом неприятеля. Налицо почерк MI-6. Не исключаю, что руку приложили и албанцы. Им всем невыгодно, чтобы он появился в Гаагском суде в качестве свидетеля», – пояснил Петрониевич.

Юрист назвал абсурдом обвинения в адрес сербов в то время, как в Гааге идёт судебный процесс над политическими элитами Приштины, которые выросли в рядах Армии освобождения Косово, объявленной в Сербии террористической организацией.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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