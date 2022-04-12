«Тайная операция»: западные СМИ атаковали Сербию после покупки китайской системы ПВО

Западные СМИ устроили информационную атаку против Сербии после поставки в страну китайской высокоточной противовоздушной системы HQ 22 (название экспортной версии – FK3). Агентство Associated Press сочло, что доставка этой системы ПВО в Белград стала «тайной операцией выходного дня», после чего критическую оценку подхватили прозападные сербские СМИ и балканские страны-участницы НАТО, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что в публикациях особо обращается внимание, что «система ПВО прибыла в Сербию в разгар обеспокоенности Запада тем, что накопление оружия во время украинского конфликта может нарушить хрупкий мир и стабильность на Балканах».

Между тем, Белград и Пекин согласовали покупку FK3 ещё три года назад. Этот факт подтвердил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь. «Транспортные самолёты осуществили в прошлую субботу плановую поставку в Белград в рамках годового сотрудничества двух стран. Это вооружение не направлено против третьих сторон и не имеет отношения к актуальным событиям в мире», – заявили в министерстве иностранных дел КНР.

В Сербии считают, что возмущение Запада мог вызвать, в том числе, маршрут поставки техники: китайские военно-транспортные самолёты пересекли воздушное пространство двух стран НАТО – Турции и Болгарии. В Белграде подчеркнули, что участники Альянса противятся вооружению Сербии, хотя многие контракты были заключены и оплачены ещё до конфликта на Украине.

Как неоднократно отмечал сербский президент Александр Вучич, на его страну всеми способами оказывается сильное давление, в том числе методами информационной войны, из-за того, что Белград ведет суверенную политику и не вводит санкции против России.

Стоит отметить, что Сербия стала единственной страной в Европе, обладающей китайским аналогом российских ЗРК С-300.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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