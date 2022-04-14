российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 апреля 2022, 15:32 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Баскетбольный клуб из Литвы оштрафован после провокации в адрес сербской команды

Фото: официальный сайт клуба «Жальгирис»

Литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» оштрафован за неадекватное поведение болельщиков 3 апреля в Каунасе в ходе матча Евролиги против сербской «Црвены Звезды». Руководство Евролиги обязало команду заплатить девять тысяч евро, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что болельщики «Жальгириса» освистывали и оскорбляли игроков «Црвены Звезды» скандированием нецензурного лозунга «Иди [к черту], Сербия!». При этом в фанатском секторе литовской команды появились флаги Украины и НАТО, а некоторые зрители вскидывали руки в нацистском приветствии. Обстановка на трибунах в Каунасе накалилась после того, как баскетболисты «Црвены Звезды» перед игрой отказались держать транспарант с надписью «Остановите войну» в поддержку Украины.

Как пояснили в Евролиге, белградский клуб за несколько дней до матча сообщил литовской стороне, что его игроки не готовы участвовать в акции в поддержку Украины, поэтому ответственность за беспорядки на матче лежит на принимающей команде, которая самовольно развернула баннер перед началом игры.

«Жальгирис» также получил официальное предупреждение из-за того, что болельщиков «Црвены Звезды» обязали покинуть трибуны до конца матча.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

«Жужжание надоедливых мух»: президент Сербии ответил на обвинения в «создании угрозы» для балканского региона / В Республике Сербской введены чрезвычайные меры безопасности / Белград подтвердил: признания Косово и антироссийских санкций не будет / «Тайная операция»: западные СМИ атаковали Сербию после покупки китайской системы ПВО / Сербия отказывается вводить антироссийские санкции ради вступления в ЕС / Грубая провокация: Сербию пытаются обвинить в угрозах в адрес члена ПАСЕ, разоблачившего преступления Армии освобождения Косово / Сербия получила в распоряжение высокоточную систему ПВО / Эксперты: Сербия остается главным союзником России в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Европа, Сербия,