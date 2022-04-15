«Готовьтесь к аду»: Сербию ждут тяжелые времена

Сербии нужно готовиться к тяжелым временам – коллективный Запад наверняка усилит давление с требованием порвать все связи с Россией и отказаться от независимой политики. Такое мнение в интервью сербским СМИ высказал депутат Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович. По его оценке, под «каток» рискует попасть также Республика Сербская, энтитет в составе Боснии и Герцеговины (БиГ).

«Главное – чтобы военный конфликт не перекинулся на Балканы. Охватывает ужас, когда видишь, какой фронт собирается против Сербии, потому что мы отстаиваем свой военный нейтралитет и поддерживаем более чем дружественные отношения с Россией. В тот момент, когда Запад обвинит Путина в геноциде на Украине, – а момент уже не за горами – от нас в ультимативной форме потребуют порвать связи с Россией», – прогнозирует Джуканович, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Политик полагает, что под «каток» коллективного Запада попадёт не только Сербия, но и Республика Сербская. «В ближайшее время не исключена акция по аресту Милорада Додика (члена Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа) и других высокопоставленных лиц БиГ под предлогом «борьбы с коррупцией и защиты Дейтонского соглашения и целостности БиГ», – отметил он.

Джуканович считает, что таким образом будет оказываться давление на сербского лидера Александра Вучича. «Это прямая угроза Вучичу и Сербии, чтобы показать, что будет с ним, если он не подчинится западной политике в отношении России. К этому подключат «карликов» из Загреба, Сараево, Подгорицы и Приштины. Нас будут изматывать провокациями», – уверен он.

Политик не исключил экономическое давление на Сербию в виде прекращения деятельности на её территории компаний, которые не захотят иметь дела со «страной, поддерживающей геноцидный режим Москвы», а также обострение пропаганды со стороны прозападных СМИ.

«Я вижу, что идёт кампания по очернению Сербии, потому что она хочет оставаться независимой. В разделенном шизофреническом мире это, очевидно, недопустимо. Люди, готовьтесь к аду», – заключил Джуканович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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