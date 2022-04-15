В Косово обстреляли и забросали гранатами полицейские автомобили

На севере Косово, который находится под частичным контролем сербов, совершено нападение на два автомобиля полиции. Глава МВД самопровозглашенной республики Джелал Свечля назвал происшествие террористическим актом, передает «Балканист.ру»

Как сообщается, инцидент произошел во время движения полицейских машин к контрольно-пропускному пункту на линии разграничения с Сербией. По автомобилям был открыт огонь из автоматов. Нападавшие также использовали ручные гранаты.

Свечля на экстренно созванной пресс-конференции назвал происшествие четвертым по счету за последние несколько дней «террористическим нападением» на сотрудников косовской пограничной полиции.

При этом, как уточняется, в автомобилях были как албанцы, так и сербы.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. На данным момент ее не признают 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять стран Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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