Белград принципиально не будет присоединяться к антироссийским санкциям, которые вводят страны Запада в связи со спецоперацией на Украине. Такую позицию подтвердил президент Сербии Александр Вучич, заверив, что его страна никогда не станет частью лживой политики.

«Нам дорого обошлось то, что мы не ввели санкции. Но, если бы мы это сделали, мы бы поступились принципами. Россия с 2001 года оказывает поддержку нашей территориальной целостности. Наше дело – придерживаться международного права и уважать принципы. Таким образом мы стали частью того немногого количества стран, которые могут этим похвалиться», – цитирует Вучича «Балканист.ру».

Сербский лидер подчеркнул, что Сербия продолжит выполнять авиарейсы в Россию, несмотря на продолжающиеся атаки Интернет-террористов. «Мы оставляем эти рейсы, потому что это дело принципа свободного государства, которое само принимает решения. Тем, кто говорит о наших кровавых руках, и том, что мы зарабатываем на этих рейсах, скажу: «Позор вам всем!», – и всем аналитикам, и лжецам. Отменяли ли вы рейсы, когда нас бомбило 19 стран? Никто нам не помогал, все молчали в тряпочку. Сегодня годовщина гибели Милицы Ракич. Разве сербская жизнь менее ценна? И это мы терпим каждый день», – констатировал Вучич.

Президент Сербии также обвинил в лицемерии ведущие мировые политические силы и заявил, что Белград никогда не станет частью такой лживой игры. «Я с гордостью говорю о том, что Сербия уважает принципы международного права и честь. Мы – волк-одиночка, и не будем участвовать в этой своре. Мы не станем сносить памятники и выкидывать Достоевского из учебников», – заявил Вучич, отметив, что по логике противников России Сербия должна «отменить» Шекспира, потому что Великобритания в нарушение резолюции 1244 Совета безопасности ООН вооружает Приштину.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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