Сербия рискует оказаться в патовой ситуации в результате поддержи России в условиях украинской спецоперации. Как считают эксперты-балканисты, вполне вероятен сценарий, при котором Запад может попытаться решить «сербский вопрос» хирургическим путем.

«Западные медиа и политики уже открыто говорят об угрозе «сербского реванша», необходимости очень быстрого завершения расширения НАТО в регионе, возможности очередного конфликта в Боснии и Герцеговине. С учетом наращивания британского контингента в Боснии и Герцеговине, поставок вооружений Приштине в последние недели вполне вероятен сценарий, когда «сербский вопрос» на Балканах будет решен хирургическим путем», – пишут в своей статье для «Независимой газеты» доктор политических наук, заведующий отделом черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Екатерина Энтина, кандидат исторических наук, писатель, публицист Никита Бондарев и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

При этом эксперты обращают внимание, что с учетом попыток США, а также ФРГ подорвать суть СБ ООН, фактического распада Дейтонской системы управления как крайний вариант развития событий можно ожидать прием в НАТО как Косова, так и Боснии и Герцеговины с последующими операциями по «восстановлению конституционного порядка» на территориях, населенных сербами.

«Вопреки высокому уровню оснащенности армии Сербии, всерьез противодействовать этому Белград, окруженный со всех сторон странами – членами НАТО, вряд ли сможет», – отмечается в публикации.

Как говорится в статье, позиция Сербии в поддержку России вполне объяснима. «Для сербов мы и братья по крови и вере, и страна великой культуры с традиционными ценностями, и поставщик безопасности. Можно с уверенностью сказать, что ни один народ в мире не был так рад нашему возрождению и окрепшему голосу, как сербы. Ни один народ в мире сейчас не верит в нас и нашу победу так, как сербы. Возрождение России возвеличивает сербов в их собственных глазах. Наша победа – их возможность гордиться собой. Для нас же, если объяснять физикам, сербы – это «свет мой, зеркальце, скажи». А если лирикам: поддержка сербов в разные исторические моменты эмоционально была для нас очень важна. Она утверждает Россию как особую цивилизацию в Европе. Потерять сербов экономически – комариный укус, а исторически – чрезвычайно болезненный хук справа. В том числе и потому, что главный западноевропейский нарратив о сербах: это маленькие русские», – пояснили эксперты, обратив внимание, что в пророссийской позиции Сербии можно увидеть шахматную доску европейской геополитики, на которой при всем разнообразии политиков и людей, не разделяющих антироссийской истерии новой Европы, только сербы посмели сказать об этом вслух.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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