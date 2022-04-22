Сербия стабильно получает российскую нефть

Нефтепровод JANAF, по которому российская нефть поступает в Сербию, работает в регулярном режиме после решения Совета Европы об исключении из санкций соглашения по поставках «черного золота» для нефтеперерабатывающих заводов «Нефтяной индустрии Сербии», мажоритарным акционером которой является включенная в «черные списки» ЕС российская компания «Газпромнефть».

«Решением Совета Европы от 8 апреля 2022 года о мерах ограничения в связи с действиями России на Украине реализована возможность исполнения соглашения о транспорте сырой нефти, которое JANAF заключил с компанией NIS на период с 1 января по 31 декабря 2022 года», – цитирует «Балканист.ру» сообщение трубопроводной компании.

Напомним, что JANAF соединяет порт Омишаль в Хорватии с транспортной системой сербской государственной компании «Транснафта», откуда сырье поступает на нефтеперерабатывающие заводы «Нефтяной индустрии Сербии» в Нови-Сад и Панчево. Ранее администрация трубопровода предупреждала о блокировке поставок нефти в Сербию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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