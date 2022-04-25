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Понедельник, 25 апреля 2022, 13:28 мск

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Глава МИД Сербии назвал лидера косовских сепаратистов «малым» Гитлером

Фото: официальный сайт «МИД Косово»

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович назвал главу «правительства» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти «малым балканским Гитлером». Об этом глава сербской дипломатии заявил, комментируя планы Приштины присоединиться к Албании и очередные обвинения в адрес Белграда, передает «Балканист.ру».

«Малый балканский Гитлер мечтает огнём и мечом покорить север Косово и Метохии, стереть сербов с этой территории и устроить «Великую Албанию». Он только и живёт гитлеровскими идеями, ложью и провокациями», – подчеркнул Селакович в ответ на обвинение Приштины, что «Сербия и Республика Сербская, управляемые «малым Путиным» и «путинским другом», дестабилизируют регион».

В то же время глава МИД обратил внимание, сколько усилий для объединения соседних государств в кризисные времена приложил президент Сербии Александр Вучич. «Александр Вучич проводит политику, которая сделала национальными целями Сербии мир и стабильность. Он инициировал проект Open Balkan, строит железные дороги и автобаны, которые соединяют столицы региона. Он помогает всем странам, когда им не хватает вакцин, аппаратов ИВЛ, пшеницы и кукурузы», – констатировал Селакович. Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Косовская проблема

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