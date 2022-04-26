США настаивают на взаимном признании Приштины и Белграда

Вашингтон выступает за взаимное признание сторон на переговорах Приштины и Белграда при посредничестве Евросоюза. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. По ее словам, самопровозглашенная республика Косово «должна занять подобающее ей место в европейских и евроатлантических институтах», а также заключить соглашение о нормализации отношений с Сербией, нацеленное на «взаимное признание».

«[Конфликт] на Украине показал, насколько важно и как срочно необходимо работать над Косово и его соседями, продолжая реформы, служащие демократической консолидации и интеграции в европейские и евроатлантические институты…» – цитирует «Балканист.ру» заявление Донфрид после переговоров с «властями» самопровозглашенной республики.

Как считает американский дипломат, статус-кво в крае «нестабилен и идет только на руку Кремлю».

Предполагается, что сегодня Донфрид прибудет в Белград, где встретится с президентом Сербии Александром Вучичем.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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