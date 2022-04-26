Иностранные инструкторы в Косово обучают саперному делу гражданок Украины

Несколько гражданок Украины проходят обучение саперному делу на территории самопровозглашенной республики Косово, передает «Балканист.ру» со ссылкой на боснийские СМИ.

Как сообщается, руководство осуществляет частная компания Kosovo MAT, которая связана с мальтийской фирмой Praedium Consulting Malta (PCM), специализирующейся на устранении рисков, связанных с оставшимися после военных действий взрывчатыми веществами.

MAT Kosovo указывает, что ее учебные программы проводятся при поддержке властей различных государств, ООН, а также неправительственных организаций и частных спонсоров.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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