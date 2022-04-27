Премьер-министр Сербии оценила потенциал «Открытых Балкан»

Присоединение всех государств Западных Балкан к инициативе «Открытых Балкан» (Оpen Balkan) способно увеличить ВВП региона дополнительно на 7%. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, выступая на экономическом форуме «Яхорина». При этом глава сербского правительства выразила сожаление, что власти Боснии и Герцеговины (БиГ) по политическим мотивам пока отказываются от участия в этом проекте.

Вместе с тем Брнабич выразила надежду, что предприниматели из мусульмано-хорватской федерации (один из двух энтитетов БиГ) повлияют на политиков, когда увидят все выгоды, которые получат их коллеги из Сербии, Албании и Северной Македонии в рамках «Открытых Балкан», передает «Балканист.ру».

Премьер-министр Республики Сербской (РС, второй энтитет БиГ) Радован Вишкович со своей стороны подчеркнул, что власти РС всецело за присоединение страны к региональному проекту, но этому противостоит Сараево. «Правительства РС, мусульмано-хорватской федерации и всех её кантонов поддерживают участие БиГ в этой инициативе, поскольку понимают экономические выгоды. Но соответствующее решение заблокировали члены Совета министров БиГ от бошняцких партий», – пояснил Вишкович.

Обсуждению инициативы была посвящена одна из центральных панелей экономического форума «Яхорина», в котором в этом году приняли участие более 550 представителей власти, бизнеса и академического сообщества из стран Европы, в том числе бывшей Югославии.

Яхорина, служба информации РИА «Новый День»

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