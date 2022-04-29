В Северной Македонии появится памятник косовским террористам

В Северной Македонии вблизи границы с Сербией появится памятник террористической «Армии освобождения Косово» (АОК). Открытие 20-метрового монумента намечено 2 мая в селе Слупчане муниципалитета Липково, где проживают преимущественно албанцы, передает «Балканист.ру».

Как отмечает издание, инициатива установки памятника принадлежит влиятельной албанской партии ДУИ, третьей по числу депутатских мандатов в парламенте Северной Македонии. «Этот памятник будет установлен в память о павших бойцах АОК, матерях, женах и сестрах из этого района», – заявил глава партии Али Ахмети.

Стоит отметить, что «Армия освобождения Косово» несет ответственность за военные преступления, убийства, похищения и пытки мирных жителей, совершенные как во время, так и после вооруженного конфликта в Косово. АОК уничтожила и осквернила многие косовские христианские святыни, в том числе входящие в список мирового наследия ЮНЕСКО. Боевики террористической организации были напрямую связаны с торговлей наркотиками, оружием и человеческими органами. Несколько лидеров АОК, включая бывшего «президента» Косово Хашима Тачи, сейчас находятся под стражей в тюремном комплексе Специального суда в Гааге. Их обвиняют в военных преступлениях, массовых убийствах, похищениях и пытках косовских сербов и нелояльных АОК албанцев.

Скопье, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»