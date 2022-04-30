Президент Вучич опроверг данные о поставках сербских боеприпасов на Украину

Мины сербского производства, попавшие в зону боевых действий на Украине, могли быть доставлены из Польши. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, боеприпасы были экспортированы именно в эту страну задолго до начала украинской спецоперации Минобороны РФ.

«Мы – единственная страна, которая не станет передавать оружие никакому другому государству. Мы привержены нейтральному военному статусу, чтобы сохранить мирными наши небо и землю», – подчеркнул Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии также подтвердил неизменность позиции Белграда по ключевым вопросам. «Сербия не изменит своей позиции ни по Косово и Метохии, ни в части санкций против России», – Вучич, что Сербия будет защищать свои национальные интересы и не поддастся давлению.

Эти заявление сербский лидер сделал сегодня во время военных учений «Щит – 2022», на которых присутствовали также сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, спикер парламента Сербии Ивица Дачич, а также военное руководство страны и многочисленные иностранные гости.

В учениях приняли участие элитные подразделения – 63 десантная бригада и 72 Специальная бригада, а также другие боевые единицы сухопутных войск Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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