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Понедельник, 16 мая 2022, 14:03 мск

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Интернет-террористы объявили, что их целью является президент Сербии

Александр Вучич. Фото из архива официального сайта президента Сербии

Активизировавшиеся в Сербии Интернет-террористы, которые ежедневно сообщают о «минировании» инфраструктурных и административных объектов, заявили, что их новой целью является президент страны Александр Вучич.

«Нас ужасает поддержка Сербии России. Сербия отказалась от санкций и продолжает летать в эту страну. Мы не прекратим бомбардировки Белграда, пока AirSerbia не перестанет летать в Россию. Если не прекратите, мы не только взорвём ваши дома, но и убьём Александра Вучича», – говорится в сообщении Интернет-террористов, которое приводит «Балканист.ру».

Сегодня сетевые экстремисты заявили об угрозах взрыва в 97 белградских учебных заведениях, среди которых школы и колледжи. После проверки зданий выяснилось, что эти сообщения были ложными.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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