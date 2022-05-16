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Понедельник, 16 мая 2022, 17:45 мск

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Белград подвергся беспрецедентной атаке сетевых террористов

Сегодня в течение дня столица Сербии четырежды подверглась атаке Интернет-террористов, которые сообщили о «минировании» сотен инфраструктурных и общественных объектов и потребовали введения санкций против России.

Как передает «Балканист.ру», взрывные устройства были «заложены» на мостах, в столичном зоопарке, океанариуме, посольстве РФ, торговых центрах, «Макдональдсе», в каждом объекте по очистке воды, электростанциях и дворце президента страны.

Сегодня сетевые террористы также разослали ложные сообщения о бомбах в более сотни школ, торговый центр, международный аэропорт Ниша «Константин Великий».

В настоящее время прокуратура проводит проверку по делу о терроризме, на местах работают спецподразделения МВД Сербии. Пока ни одно сообщение о заложенном взрывном устройстве не подтвердилось.

Накануне террористы заявили, что их целью является также президент Сербии Александр Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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