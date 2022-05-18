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Среда, 18 мая 2022, 17:16 мск

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Президент Сербии принял верительную грамоту посла Украины

Фото: официальный сайт президента Сербии

Сегодня президент Сербии Александр Вучич принял верительную грамоту нового посла Украины Владимира Толкача. Лидер балканского государства пожелал дипломату «доброго пребывания в стране» и выразил искреннее сожаление по поводу ситуации на Украине, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение пресс-службы президента Сербии.

Вучич проинформировал Толкача о позиции Сербии, подчеркнув, что Белград привержен соблюдению принципов территориальной целостности и суверенитета стран как основных положений международного права, содержащихся в Уставе ООН, и в этом смысле уважает территориальную целостность Украины.

В то же время сербский лидер обратил внимание, что Сербия сталкивается с «беспринципным отношением» определенной части мира по вопросу одностороннего провозглашения независимости Косово и Метохии. При этом глава балканского государства поблагодарил Украину за уважение территориальной целостности Сербии.

Вучич также сообщил, что сербская сторона предоставила наилучшие условия для украинских беженцев, обеспечив их правом на проживание и разрешением на работу, в соответствии с правилами Евросоюза. Президент Сербии пообещал, что скоро вместе с послом Толкачом посетит места размещения украинцев.

Новый посол Украины со своей стороны поблагодарил Сербию за предоставленную мирным жителям Украины гуманитарную и финансовую помощь и за готовность принять участие в восстановлении украинских городов, пострадавших во время текущего конфликта. Толкач отметил, что у Белграда и Киева есть возможности для развития сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес, и указал на необходимость продолжения работы по укреплению двусторонних экономических отношений, когда это станет возможным.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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