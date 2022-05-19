Правоохранительные органы Сербии вычислили Интернет-террористов

Правоохранительные органы Сербии задержали двух граждан по подозрению в массовом минировании общественных и инфраструктурных объектов страны. Вместе с тем еще шестеро предполагаемых Интернет-террористов оказались подростками – им также выдвинуты обвинения, передает «Балканист.ру».

В ходе расследования, которые провели сотрудники МВД и прокуратуры, удалось идентифицировать местоположение 19 электронных адресов, с которых приходили ложные сообщения о заложенных бомбах. Интернет-террористы использовали сервисы Google и Protonmail.

Как уточняется, восемь сообщений о бомбах было отправлено из Польши, четыре из Гамбии, по два из Ирана и Нигерии, по одному из Украины, России и Словении.

Напомним, в Сербии после начала российской спецоперации на Украине ежедневно «минируются» сотни общественных и инфраструктурных объектов: от школ и торговых центров до стратегических предприятий.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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