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Понедельник, 23 мая 2022, 18:47 мск

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Президент Сербии ответил на обвинения Хорватии: «Я, в отличие от них, не убивал никого»

Александр Вучич. Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сделал жесткое заявление в ответ на намерения официального Загреба направить иск в суд против сербского лидера за высказывание в 1995 году городе Глина с призывом защитить сербов, живущих на территории Хорватии.

«Я хочу напомнить, что после [того выступления] они убили живущих там сербов. Не сербы убивали хорватов, а хорваты – сербов. Сербские государственные органы делают все, чтобы защитить жертв и справедливость. Военные преступления безнаказанными не останутся. Я, в отличие от них, не убивал никого и горжусь этим», – заявил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру»

Напомним, очередной межгосударственный конфликт разгорелся после новостей о заочном суде в Белграде над четырьмя хорватскими пилотами, которые расстреляли колонну сербских беженцев на Петровачской трассе в 1995 году во время спецоперации «Буря».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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