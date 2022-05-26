«Мы, как и вы…» – мэр Киева поддержал «борьбу за свободу» косовских албанцев

Украина освободится от России, как это сделали косовские албанцы, освободившись от Сербии. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в интервью косовоалбанскому журналисту швейцарского СМИ, поблагодарив Косово за поддержку Украины.

«Мы читали и слышали, что вы, албанцы, как и мы, украинцы, не только мирные, свободолюбивые люди, но и борцы. Мы боремся против российского режима, который пытается оккупировать Украину, как и вы в свое время были оккупированы Сербией. Как вы освободились от Сербии, так освободимся и мы от России. Спасибо, Косово!» – заявил мэр Киева, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание обращает внимание, что высказывание Кличко кардинально расходится с внешнеполитической линией Украины, которая официально не признает самопровозглашенную республику Косово, поддерживает территориальную целостность Сербии, согласно Конституции которой Косово является неотделимой частью сербского государства.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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