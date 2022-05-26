российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 мая 2022, 17:22 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

«Мы, как и вы…» – мэр Киева поддержал «борьбу за свободу» косовских албанцев

Фото из архива официального портала администрации Киева

Украина освободится от России, как это сделали косовские албанцы, освободившись от Сербии. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в интервью косовоалбанскому журналисту швейцарского СМИ, поблагодарив Косово за поддержку Украины.

«Мы читали и слышали, что вы, албанцы, как и мы, украинцы, не только мирные, свободолюбивые люди, но и борцы. Мы боремся против российского режима, который пытается оккупировать Украину, как и вы в свое время были оккупированы Сербией. Как вы освободились от Сербии, так освободимся и мы от России. Спасибо, Косово!» – заявил мэр Киева, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание обращает внимание, что высказывание Кличко кардинально расходится с внешнеполитической линией Украины, которая официально не признает самопровозглашенную республику Косово, поддерживает территориальную целостность Сербии, согласно Конституции которой Косово является неотделимой частью сербского государства.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Президент Сербии раскрыл детали предстоящих переговоров с Путиным / Названа дата вступления в должность президента Сербии / Сербия и Венгрия заключили газовое соглашение / Президент Сербии вновь пригласил Черногорию в проект Open Balkan / Вучич: На форуме в Давосе господствует точка зрения Запада / Суверенный курс: президент Сербии проявляет большое мужество / Президент Сербии ответил на обвинения Хорватии: «Я, в отличие от них, не убивал никого» / Премьер-министр Сербии подтвердила принципиальную позицию Белграда

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия, Украина,