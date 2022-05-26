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Четверг, 26 мая 2022, 17:33 мск

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Египет планирует закупать пшеницу в Сербии

Египет рассчитывает на помощь Сербии в поставках недостающих объемов пшеницы. Об этом сообщил посол африканского государства в Белграде Басель Салах. По его словам, речь идет почти о семи млн тонн зерна, до 80% импорта которого о последнего времени обеспечивали Россия и Украина.

Дипломат уточнил, что Сербия является одной из стран, на которые полагается Каир в контексте усилий по диверсификации источников импортной пшеницы. «Мы хотим закупать пшеницу из различных источников, которые уже имеют аккредитацию для импорта пшеницы в Египет. Сербия является одним из лучших мировых производителей высококачественной пшеницы, и я уже связался с несколькими сербскими официальными лицами с намерением импортировать зерно из Сербии», – цитирует «Балканист.ру» посла Египта.

Стоит отметить, что в последнее время Египет и Сербия заметно активизировали усилия по наращиванию сотрудничества сразу по нескольким направлениям, прежде всего, в области экономики. Как ранее сообщали СМИ, в ближайшее время может состояться и личная встреча президента Сербии Александра Вучича с лидером Египта Абдел Фаттахом ас-Сиси.

По неофициальной информации, Египет может оказаться в числе стран, готовых отозвать ранее вынесенное решение о признании независимости Косово.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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