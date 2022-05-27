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Пятница, 27 мая 2022, 12:20 мск

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В Сербии ответили на скандальное заявление мэра Киева

Фото: официальный сайт президента Сербии

Глава МВД Сербии Александр Вулин жестко ответил на скандальное высказывание мэра Киева Виталия Кличко, который накануне заявил, что Украина освободится от России, как это сделали косовские албанцы, освободившись от Сербии.

Министр подчеркнул, что Косово и Метохия – это часть Сербии, и, если бы Кличко имел представление об истории, он бы знал, что невозможно оккупировать собственную страну, передает «Балканист.ру».

«По его (Кличко) логике и русские на Донбассе имеют право бороться за свою свободу от украинской оккупации. Те, кто клянется в приверженности принципу территориальной целостности, должны доказать это прежде всего Сербии. Сербия свою верность международному праву подтвердила, жаль, другие это сделать не в состоянии», – заявил глава МВД Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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