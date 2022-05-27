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Пятница, 27 мая 2022, 14:08 мск

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«С неприязнью…» Посольство Украины в Белграде раскритиковало заявление мэра Киева по косовской проблеме

Посольство Украины в Белграде открестилось от скандального заявления мэра Киева Виталия Кличко, который накануне сравнил сопротивление Украины РФ с борьбой косовских албанцев, «которые были оккупированы Сербией». В диппредставительстве подчеркнули, что мнение Кличко не выражает официальную точку зрения Киева на проблему территориальной целостности Сербии.

«Посольство восприняло с неприязнью это заявление, но Виталий Кличко, как и любой гражданин Украины, имеет гарантированное Конституцией право на свободу слова. Вместе с тем наша принципиальная позиция по суверенитету и территориальной целостности Сербии хорошо известна», – подчеркивается в сообщении украинского посольства, которое цитирует «Балканист.ру».

Украина не признает самопровозглашенную республику Косово.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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