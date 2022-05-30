Четыре государства-участника НАТО высказались в поддержку территориальной целостности Сербии

Четыре государства, входящие в Североатлантический альянс, на заседании Парламентской Ассамблее НАТО в Вильнюсе высказались в поддержку территориальной целостности Сербии. Греция, Румыния, Словакия и Испания заверили Белград в последовательности своей позиции, передает «Балканист.ру».

В частности, глава греческой делегации, заместитель председателя Парламентской Ассамблеи НАТО Спилиос Ливанос заявил, что Афины не признают самопровозглашенную республику Косово. Представитель Словакии Лудовит Гуго пообещал Сербии поддержку в международных организациях.

Вместе с тем глава испанской делегации Заида Кантера заявила, что Мадрид не будет менять позицию по вопросу территориальной целостности Сербии и по-прежнему считает одностороннее провозглашение независимости властями Приштины нелегитимным. Ангел Тилвар, представляющий Румынию на Парламентской Ассамблее НАТО, подчеркнул, что его страна не признает Косово и продолжит поддерживать Белград.

Кроме того, как было заявлено, эти государства намерены углубить двустороннее сотрудничество с Сербией.

Вильнюс, служба информации РИА «Новый День»

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