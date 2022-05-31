Президент Сербии определил срок формирования кабинета министров

Новый состав правительства Сербии должен быть определён к концу июля. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич после церемонии вступления в должность на второй срок. По его словам, формирование кабинета министров «в нынешней тяжёлой ситуации имеет ключевое значение».

«Мы уже сегодня должны рассуждать о наших действиях вместе, я не могу это делать один. Нужен легитимный кабинет министров, а не правительство в техническом статусе. Мы обязаны продумать будущие санкции, которые могут навредить и нам, и, в связи с этим, должны общаться с европейскими партнёрами об исключении нас из их будущих мер», – указал Вучич, передает «Балканист.ру».

Президент Сербии уточнил, что намерен начать консультации со всеми политическими партиями, и выразил надежду, что что новое правительство включит в себя представителей нацменьшинств – «ради блага общего Отечества».

Вучич заявил, что гордится Сербией, которая уважает международное право и в которой нет места антироссийскому и антизападному проявлениям. «Мы рады Достоевскому и Шекспиру, Гете и Хемингуэю. Сербия может этим гордиться, даже если останется в меньшинстве во всем мире», – подчеркнул глава государства.

Ранее сегодня Вучич, победивший на выборах 3 апреля, принес присягу и официально вступил в должность президента Сербии во второй раз. Церемония проходила в здании Народной скупщины Сербии, перед которой выстроился почётный караул национальной гвардии. «Я буду президентом всех и каждого. Первым, кто несёт обязательства, последним, кто пользуется привилегиями», – заявил Вучич после принесения присяги.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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