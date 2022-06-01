Болгария решила помочь косовским сепаратистам вступить в НАТО

Болгария намерена оказывать помощь самопровозглашенной республики Косово в вопросе вступления в Североатлантический альянс и другие международные организации. Такое заявление сделал министр обороны Болгарии Драгомир Заков на переговорах с косовским «министром» обороны Армендом Мехаем в Приштине.

Мехай со своей стороны уточнил, что Болгария, как член НАТО и ЕС, остается важным партнером для Косово, и в ближайшее время ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между Приштиной и Софией.

«Эта страна [Болгария] будет оказывать нам помощь в области безопасности, обучения кадетов и служащих косовских сил безопасности (КБС)», – пояснил «министр» обороны самопровозглашенного Косово, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина – София, служба информации РИА «Новый День»

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