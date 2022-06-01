российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 июня 2022, 14:17 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Болгария решила помочь косовским сепаратистам вступить в НАТО

Фото: официальный аккаунт «министра обороны» Косово в соцсетях

Болгария намерена оказывать помощь самопровозглашенной республики Косово в вопросе вступления в Североатлантический альянс и другие международные организации. Такое заявление сделал министр обороны Болгарии Драгомир Заков на переговорах с косовским «министром» обороны Армендом Мехаем в Приштине.

Мехай со своей стороны уточнил, что Болгария, как член НАТО и ЕС, остается важным партнером для Косово, и в ближайшее время ожидается подписание меморандума о сотрудничестве между Приштиной и Софией.

«Эта страна [Болгария] будет оказывать нам помощь в области безопасности, обучения кадетов и служащих косовских сил безопасности (КБС)», – пояснил «министр» обороны самопровозглашенного Косово, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина – София, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

«С неприязнью…» Посольство Украины в Белграде раскритиковало заявление мэра Киева по косовской проблеме / «Мы, как и вы…» – мэр Киева поддержал «борьбу за свободу» косовских албанцев / «Европейская система ценностей»: Черногория не отзовет признание независимости Косово / Президент Сербии: Косовская проблема обостряется с каждым днем / Турция начнет вооружать косовских сепаратистов / Косовская проблема: «большой брат» намекнул Сербии на европерспективы / Глава МИД Сербии: Еще четыре государства отозвали признание независимости Косово / Неуместно: Совет Европы притормозил рассмотрение заявки Косово

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Политика, Европа, Косовская проблема, Сербия,