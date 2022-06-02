В Приштине запретили отмечать православный праздник

Сегодня власти самопровозглашенной республики Косово запретили отмечать православный праздник Вознесение Господне, или Спасовдан, – торжественная литургия была отменена в храме Христа Спасителя в Приштине.

«Нам не позволили открыть церковь и провести в ней традиционную службу. Чтобы избежать инцидента, духовенство призвало собравшихся верующих отправиться в храм Св. Николы в Приштине. Нам не позволили в праздник преломить славский хлеб и помолиться за всех сербов Косово и Метохии», – пояснил представитель Сербской православной церкви, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Издание отмечает, что Храм Христа Спасителя начал строиться ещё до вооружённого конфликта в Косово, и находится под управлением Сербской православной церкви. Между тем приштинские власти заявляют, что церковь возведена нелегально на территории, принадлежащей университету. «Нет никакого сомнения, что действия полиции срежиссированы приштинскими властями. Это демонстрация того, как они относятся к свободе вероисповедания в Косово и Метохии, Сербской православной церкви и православному сербскому народу. Церкви и храмы Косово и Метохии регулярно подвергаются нападениям вандалов, которые пишут надписи Иисус ненавидит сербов. Международное сообщество обязано открыть глаза и предпринять действия для прекращения гонений сербского народа», – заявили в Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии.

Самопровозглашенная республика Косово объявила о своей независимости 17 февраля 2008 года. В настоящее время ее не признают суверенным государством 95 из 193 стран-членов ООН, в том числе постоянные представители Совбеза ООН Россия и Китай, а также пять государств-членов Евросоюза.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»